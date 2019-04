Das berichtete die Autobahnpolizei am Mittwoch. Zu den weiteren Umständen des Unfalles dauern die Ermittlungen laut Pressemitteilung an. Der Mann war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag über die Autobahn gelaufen und frontal von einem fahrenden PKW erfasst worden.

