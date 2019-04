Gefährliche Situation in Braunschweig – Wer hatte „Grün“?

Zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei weitere Zeugen. Eine 26-Jährige hatte den Vorfall am Mittwoch, 27. März, angezeigt. Demnach wollte sie an diesem Nachmittag gegen 14.30 Uhr den Bohlweg mit ihrem Kinderwagen von der Haltestelle Schloss in Richtung Waisenhausdamm...