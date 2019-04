Umsonstflohmarkt – Die Konsumgesellschaft hält kurz inne

Ganz schön was los beim Umsonstflohmarkt vorm Schloss. Umsonst, was? Ja, kostet doch alles nix. Hausrat, Bücher, Kleidung, sogar ein Kratzbaum für die Katze. Einfach mitnehmen. Dafür steht es da. „Einfach zu schade, um es wegzuschmeißen – oder im Keller liegenzulassen“, sagt Michael Jester vom Verein Transition Town Braunschweig.

Wir liebäugeln mit einer Kulturgeschichte der Menschheit, Ledereinband, Goldschnitt, guter Zustand, so ca. 30 Bände. Die Kulturgeschichte der Menschheit liegt leider auch beim Umsonstflohmarkt wie Blei. Wen interessiert das noch? Mich! Ich umkreise die Kiste, meterweise schönste Bücher, bloß, wohin noch damit? Außerdem: Kann man das einfach so mitnehmen?

Ja, man kann. Aber auch das ist eine psychologische Hürde, nicht für alle Besucher beim Umsonstflohmarkt, aber für viele. Wenn man was nimmt, will man auch was geben. Insgesamt erhöht diese Veranstaltung ein Bewusstsein für Werte in Zeiten des dramatischen Werteverfalls. Liegt alles hier rum.

Spiele, Hüte, Gläser, auch Lebensmittel. Das hat alles mal was gekostet. Außerdem musste es produziert werden. Und um es herzustellen, wurden Energie und Rohstoffe verbraucht. Schmeißt man es weg, kommen auch wieder Kosten auf uns zu. Warum nicht noch nutzen, wenn es einer brauchen kann? Warum nicht einen Markt dafür veranstalten, also einen Umsonstflohmarkt?

So geht die Kette der Überlegungen – und für den Verein Transition Town ist das eben eine Super-Idee für ein lebenswertes Braunschweig. Im Grunde genommen müssten da noch viel mehr Leute mitmachen, eigentlich alle. „Wir wollen, dass die Produkte eine zweite Chance bekommen“, sagt Michael Jester.

So sieht das auch Antonia Dunkel (22), die wir beim Stöbern treffen. „Ich finde so eine Aktion super. Das sollte es viel öfter geben“, sagt sie. Schließlich kann man ja auch Dinge austauschen, „man muss doch nicht immer etwas Neues kaufen“. Spaß macht es auch, es gibt Überraschungen.

Ich teile mir mit meiner freundlichen Nachbarin gerade die Kulturgeschichte der Menschheit auf. Sie nimmt „Zeitalter des Glaubens“, ich greife mir die Bände 17 bis 20, „Das Zeitalter der Reformation“ und „Das Zeitalter der Vernunft hebt an“. Danach kann man gern mal greifen. Das passt noch rein. Viele Bücher werden ja heute einfach auf die Mülldeponie gekippt. Da kann man doch mal wieder ein bisschen Vernunft walten lassen.

„Jeder ist hier willkommen, alte Schätze kostenlos weiterzugeben oder neue Kostbarkeiten zu entdecken“, heißt es bei den Veranstaltern. Natürlich sind sie politisch, natürlich wollen sie auch Zeichen setzen. Es ist die Konsumgesellschaft, die sie anprangern. Also sich selbst, dich und mich, uns alle. Zeig mir einen, den du da komplett rausnehmen kannst.

Aber man muss auch anfangen. Anfangen, mehr nachzudenken, bewusster zu leben und weniger zu verschwenden. Ein Prozess. Da hält die Konsumgesellschaft mal kurz inne. Hat schon was gebracht. Nächstes Mal wieder am 21. September. Hier mehr: www.tt-bs.de