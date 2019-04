Braunschweig. Eine Kette mit Anhänger haben Einbrecher in Lehndorf erbeutet. Die Täter flüchteten.

Diebe stehlen in Lehndorf Geldkette mit Anhänger

Diebe sind am Donnerstag zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lehndorf eingebrochen. Die Täter hebelten laut Mitteilung der Polizei ein Fenster auf. Im Erdgeschoss durchwühlten sie Schränke und Kommoden, die sich im Flur, im Bad und im Ess- sowie im Schlafzimmer befanden. Gestohlen wurde eine Goldkette mit Anhänger. Anderen Schmuck ließen die Täter zurück und flüchteten.