Braunschweiger Alpenverein zeigt die besten Bergfilme

Braunschweig. Zum 150-jährigen Jubiläum läuft am 15. April ein besonderes Filmprojekt im C1-Kino.

Hohe Berge faszinieren die Menschen seit Generationen. Seit beinahe 100 Jahren gibt es auch Filme über den Alpinismus. Sequenzen aus sieben der beeindruckendsten Bergfilme zeigt der Deutsche Alpenverein (DAV) am 15. April um 20 Uhr im Braunschweiger C1-Kino.

Anlass ist der 150. Geburtstag des Alpenvereins: 1869 trafen sich in München die 36 Gründer. Heute hat der DAV knapp 1,3 Millionen Mitglieder in 356 Zweigvereinen; einer davon ist die Sektion Braunschweig mit mehr als 4000 Mitgliedern. Zum runden Geburtstag beschenkt der Alpenverein sich selbst und alle Bergsportbegeisterten mit einem besonderen Filmprojekt: In „Berge 150“ sind Höhepunkte des Bergfilmes aus knapp 100 Jahren zu einem unterhaltsamen zweistündigen Film montiert. „Er ist anders als die Filme der European Outdoor Film Tour, aber spannend“, sagt Jana Weinert, Vortragswartin der Sektion Braunschweig. „Mich haben nicht nur die spektakulären Bilder aus den Bergen gefesselt. Mir gefiel auch, wie der Zeitgeist deutlich wurde. Es ist wirklich eine Zeitreise“, sagt Sektionsvorsitzender Torsten Krier.

Bergfilm-Klassiker aus 100 Jahren

Weinert und Krier konnten den Jubiläumsfilm bereits vorab sehen. Da stehen die schwarz-weißen Bilder aus Luis Trenkers Klassiker „Der Berg ruft“ (1937) neben Willy Bognners Wintersportspektakel „Feuer und Eis“ (1985) und dem Porträt der jungen Extrembergsteigerin Tamara Lunger (2014). Es geht ums Skifahren, Klettern, Bergsteigen und die großen Expeditionen aufs Dach der Welt – eben „Berge 150“.