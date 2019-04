Andrea Berg – ein Star zum Anfassen

Diese Frau hat treue Fans. Ganz geduldig harren sie am Donnerstagnachmittag in der langen Schlange vor der Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße aus, um ein Autogramm von Andrea Berg zu ergattern. Die Schlagersängerin ist unterwegs, um ihre neue CD „Mosaik“ zu bewerben. Eine Supermarkt-Tournee...