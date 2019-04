Braunschweiger Hochschul-Pfarrerin nimmt Abschied

Christiane Picht-Büscher war 8,5 Jahre Hochschul- und Studierendenpfarrerin in Braunschweig. Am Sonntag, 14. April, wird sie beim Hochschulgottesdienst in St. Katharinen verabschiedet. Beginn des Gottesdienstes am Hagenmarkt ist um 17 Uhr. Laut Internetseite der Evangelischen Studierendengemeinde...