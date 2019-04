Mann ertappt in Braunschweig Autoknacker und hält ihn fest

Dank eines aufmerksamen Autobesitzers wurde am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ein Autoaufbrecher gefasst. Der 42-Jährige kam laut Polizeibericht nach der Arbeit zurück zu seinem Wagen, der an der VW-Halle stand. Hier bemerkte er eine Person, die an seinem Fahrzeug stand und in den Wagen griff. Der Zeuge hielt die Person gemeinsam mit einem Arbeitskollegen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 49-jährige Festgenommene hatte die Seitenscheibe zerstört und aus der Mittelkonsole die Geldbörse gegriffen. Der Mann gab die Tat in einer Befragung zu, meldet die Polizei.

