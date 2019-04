Gericht: Braunschweiger muss nicht in der Türkei ins Gefängnis

Aufatmen bei Familie M. aus Braunschweig und Salzgitter: Hüseyin M. entgeht einer Haftstrafe in der Türkei. Das Gericht in Ankara sprach ihn aber nicht frei. Hüseyin M. erhält eine fünfjährige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe im niedrigen vierstelligen Bereich. Das erfuhr unsere Zeitung am...