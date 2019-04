Energieunternehmen pleite: BS Energy übernimmt Kunden

Das teilt BS Energy mit. Die Braunschweiger Kunden des Unternehmens müssten allerdings nicht im Dunkeln beziehungsweise im Kalten sitzen: BS Energy übernimmt nach eigenen Angaben die Versorgung der betroffenen Haushalte.

Wenn insolvente Energieunternehmen keinen Strom und Gas mehr liefern könnten, so heißt es in der Mitteilung, übernehme der örtliche Grundversorger die Kunden in die sogenannte Ersatzversorgung. Dies sei gesetzlich so festgelegt. Die Betroffenen erhalten von BS Energy weitere Infos per Post. Sie könnten dann ein geeignetes Strom- und Gasprodukt auswählen.