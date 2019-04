Die 58-Jährige bemerkte beide in einem Geschäft an der Schuhstraße, als sie mit Kosmetika eine Umkleidekabine betraten. Den Diebstahl der Waren im Wert von rund 700 Euro gaben die 13-Jährigen zu, so die Polizei mit. Beide sollen auch in weiteren Geschäften und an anderen Tagen gestohlen haben. Der Gesamtwert ist noch offen.

