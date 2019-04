Zusammenstoß in Lehndorf: Radfahrer nahm Auto die Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Montagmorgen auf der Saarbrückener Straße.

Der 81-jährige Fahrradfahrer kam aus dem Friedlandweg und wollte die Saarbrückener Straße überqueren. Dabei achtete er nicht auf einen 67-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der Saarbrückener Straße Richtung Sudetenstraße fuhr.

81-Jähriger mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geladen und fiel schließlich zurück auf die Straße. Er zog sich eine Kopfverletzung und weitere Prellungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 81-Jährigen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Auch an dem Auto des 67-Jährigen sowie an dem Fahrrad kam es zu Schäden in bislang unbekannter Höhe