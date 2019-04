In die Wohnungen einer 61-Jährigen sowie eines 88-Jährigen in Braunschweig brachen am Montag Unbekannte ein.

Braunschweig. In zwei Wohnungen in Braunschweig stahlen Diebe am Montag Bargeld, Schmuck und Dokumente. Sie schlugen im Triftweg und in der Heinrichstraße zu.

Wohnungseinbrüche im Westlichen und Östlichem Ring am Montag

Am Montag kam es nach Angaben der Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Braunschweig. Ein weitere Einbruchsversuch scheiterte.

Bargeld, Schmuck und Dokumente wurden gestohlen

Zunächst meldete sich gegen 14.10 Uhr die 61-jährige Mieterin einer Wohnung im Triftweg. Unbekannte Täter hatten während der Abwesenheit von ihr und ihrem 65-jährigen Lebensgefährten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Nach der Suche in diversen Schränken und Schubladen entwendeten der oder die Täter eine Geldkassette mit Bargeld, Schmuck und Dokumenten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Weiterer Einbruch bei einem 88-Jährigen

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass auch an der gegenüberliegenden Wohnungstür Aufbruchspuren vorwies. Offensichtlich gelangten die Unbekannten aber nicht in die Wohnung, es blieb bei dem Versuch. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am späten Nachmittag meldete sich außerdem ein 88-jährige Mieter einer Wohnung in der Heinrichstraße. Er hatte seine Wohnung am Morgen gemeinsam mit seiner 83-jährigen Ehefrau verlassen.

Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, stellte er die beschädigte Wohnungstür fest und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter hatten in der Wohnung diverse Behältnisse durchwühlt und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck an sich. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Der Wert des Diebesgutes steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.