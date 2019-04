Täter brechen übers Wochenende in Braunschweig Baucontainer auf

Der 57-jährige Mitarbeiter der Baufirma hatte am Samstag gegen 16 Uhr den Baucontainer in verschlossenem Zustand verlassen.

Die Ruhe auf einer Großbaustelle am Zuckerbergweg haben unbekannte Täter genutzt, um einen Baucontainer aufzubrechen und Arbeitsschuhe sowie drei hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Der 57-jährige Mitarbeiter der Baufirma hatte am Samstag gegen 16 Uhr den Baucontainer in verschlossenem Zustand verlassen. Als er am Montag auf die Baustelle am Zuckerbergweg zurückkehrte, stellte er die geöffnete Tür des Containers fest. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.