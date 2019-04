Streit zwischen Türstehern und Partygästen endet im Krankenhaus

Vor einer Diskothek am Giesler kam es am Wochenende zu einer Schlägerei zwischen drei Partygästen und den Türstehern.

Braunschweig. Drei Türsteher gerieten mit drei Besuchern einer Diskothek in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Streit. Ein Gast wurde erheblich verletzt.

Noch unklar ist der Grund für eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Türstehern und drei Partygästen in einer Discothek am Gieseler in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Drei Türsteher im Alter zwischen 35 und 46 Jahren wollten drei Partygäste gegen 01.30 Uhr aus der Disco weisen.

Hieraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der zwei der drei Männer im Alter von 24 und 31 Jahren zu Boden gingen. Nach Angaben von weiteren Zeugen wurde auf die beiden von den Türstehern erheblich eingeschlagen, so dass sie zum Teil schwere Verletzungen davontrugen.

Ein Besucher krankenhausreif geschlagen

Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage weitestgehend beruhigt. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen aufgrund seiner erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der 31-Jährige trug mehrere Prellungen und eine Kopfplatzwunde davon. Der dritte, 26-jährige Gast, wurde leicht verletzt.

Bei dem 46-jährigen Türsteher wurde ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Ob er diesen in der Öffentlichkeit führen darf, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Gegen sämtliche Beteiligte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.