Die Welt trifft sich in Braunschweig

Malak Weheba (25) aus Ägypten ist seit einigen Jahren in Braunschweig und macht jetzt ihren Master in Biologie: „Man fühlt sich hier schnell zu Hause. Ich bin wegen des Studiengangs hergekommen: Biotechnologie gibt es nicht so oft in Deutschland.“

Foto: Cornelia Steiner