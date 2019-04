Ein Ritter zu Ross erlegt das Wildschwein während des Mittelalterfestes am Samstag im Kennelbad in Braunschweig.

40 Aussteller entführen Besucher in Braunschweig ins Mittelalter

Die Heilmethode ist ungewöhnlich: Der Medicus beim Mittelalterfest im Kennelbad betäubt seinen Patienten mit Schuhgeruch. Dann zieht er ihm einen Zahn mit Holzhammer und Meißel. Er präsentiert ihn stolz: „Seht ihr, da hängt sogar der Nerv noch dran.“ So meldet sich kein Freiwilliger für sein nächstes Behandlungsangebot: „Ich entferne schnell eine Schnittwunde – durch Amputation.“

Männer stricken Kettenhemden

Das zweitägige Fest am Wochenende bot viel Spaß und ungewöhnliches Wissen. Überall sah man Familien mit Kindern, die konzentriert etwas Neues ausprobierten. Papier schöpfen zum Beispiel, Bogenschießen, Glückseisen schmieden, Gläser gravieren, Kettenanhänger aus Speckstein feilen oder Münzen prägen.

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Mittelalterfest im Kennelbad in Braunschweig Eine zeitreise konnten die Besucher beim 2. Mittelalterfest im Kennelbad am Samstag, 6. April 2019, machen. Foto: Philipp Ziebart Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Andreas Limbach, Mitglied der Ritterschaft des Burglöwen zu Brunswiek, präsentierte sich gar als Sarwürker. Er zeigte, wie ein Kettenhemd entsteht. „Ich nenne das Männerstricken“, kommentierte er. Und berichtete, dass das ausgestellte Kettenhemd im Königsmuster 72 Kilo wiegt. In der 2014 gegründeten Ritterschaft gibt es auch einen Grafen, einen Knappen, Ritter, Jäger und eine Küchenmagd. Die Vereinigung möchte das mittelalterliche Leben möglichst genau darstellen – bei Märkten und Lagern.

40 Aussteller beim Mittelalterfesl im Kennelbad

Unter den 40 Ausstellern entdeckten wir auch eine flexible Masseurin. Cora Barth nutzte die Liege in ihrem urigen Wohlfühlstübchen bei Bedarf als Tisch zum Kartenlegen. Sie hatte an ihrem Platz einen tollen Blick. Gegenüber drehte sich ein handgetriebenes Karussell, und im Badehaus nebenan saßen Besucher in einem Zuber, bereit für das Schrubben mit einer Bürste. Gesang und Wein inklusive.

Ritterturnier und Märchen am Spinnrad

Vor dem Badehaus, auf einer Bühne sowie am See wurde zudem ein vielseitiges Programm geboten: ein Ritterturnier, Märchen am Spinnrad, Späße mit dem Duo Obscurum, eine Feuershow und mittelalterliche Musik von Scherbelhaufen und Klanginferno – letzteres eine achtköpfige Band inklusive drei Braunschweigern. Die Spielleute stellten auch einen italienischen Springtanz, einen Saltarello, mit Tuchschwenken vor.

Und dann hieß es wieder: trollt euch. Auf zur nächsten Attraktion – oder zu einer Imbissbude mit Angebot vom Crêpe mit Bärlauchkäse bis zum Kaiserspieß mit Wildsau, Reh und Hirsch.