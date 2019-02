Zonta-Club vergibt Preis an Tatjana Wolters

Sie absolvierte ihr Masterstudium der Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Braunschweig. Schon während des Studiums engagierte sie sich als studentische Hilfskraft am Institut für Konstruktionstechnik, heute Institut für Akustik. Der Preis wird in Anlehnung an den weltweiten Amelia-Earhart-Preis von Zonta International vergeben.

Ihre Masterarbeit, die sie am selben Institut anfertigte, trägt den Titel „Modellierung von Flugzeugkabinen zur numerischen Analyse des Kabinenlärms“. Mit Hilfe unterschiedlich komplexer Simulationsmodelle trägt sie dazu bei, zukünftige Flugzeugkabinen neu zu gestalten und so den Kabinenlärm zu minimieren, heißt es in der Pressemitteilung des Zonta-Clubs.

Professorin Sabine Langer habe sie für die Amelia-Earhart-Begabtenförderung durch den Zonta-Club Braunschweig vorgeschlagen. Zu den Zielen von Zonta International gehöre die berufliche Förderung junger Frauen. Hierzu würden jährlich weltweit Stipendien und Preise vergeben. Seit 1938 gebe es den Amelia-Earhart-Fellowship-Award für Forschungsarbeiten, die einen direkten Bezug zur Luft- und Raumfahrt haben. Unterstützt würden junge Wissenschaftlerinnen, die eine Promotion oder einen vergleichbaren Grad anstrebten. Der Fonds sei in Erinnerung an die Luftfahrtpionierin und Zonta-Mitglied Amelia Earhart geschaffen worden, die im Jahr 1937 bei der letzten Etappe ihrer Erdumrundung mit dem Flieger verschollen sei.

Amelia Earhart, geboren 1897 in Atchinson/Kansas, sei unter anderem die erste Frau gewesen, die den Atlantik überflogen habe, einen transkontinentalen Flug unternommen und das „US Distinguished Flying Cross“ erhalten habe.

In Anlehnung an den internationalen Preis vergibt der Zonta-Club Braunschweig zusätzlich jährlich einen lokalen Clubpreis, der Braunschweiger Studentinnen beziehungsweise junge Wissenschaftlerinnen unterstützt, eine Abschlussarbeit im Bereich der Luft- und Raumfahrt anzufertigen.