Prozess um Mordversuch: Nachbarin hatte Angst, Tür zu öffnen

Die 36-Jährige saß in ihrem Wohnzimmer, als sie auf dem Laubengang vor ihrer Tür die Schreie von Männern hörte. Länger als ein Jahr ist das her. Sie weiß noch, dass der Nachbar an ihre Tür klopfte. Durch ihren Spion sah sie, wie das Blut sein Gesicht herunterrann, sie sah seinen blutüberströmten Oberkörper und hinter ihm den anderen Mann. „Ich hatte Angst. Deshalb konnte ich die Tür nicht öffnen. Auf meinem Handy habe ich den Notruf gewählt,“ sagt sie als Zeugin vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts.

An eine Rauferei zwischen den Männern auf dem Laubengang erinnert sie sich, an das vergebliche Klingeln des Verletzten an mehreren Türen in dem Mehrfamilienhaus in der Braunschweiger Weststadt. Bis der dunkel gekleidete fremde Mann ihren Nachbarn gepackt und zurück in seine Wohnung getreten habe. Wie es kurz darauf leise wurde.

Als das benachbarte Ehepaar aus seiner Wohnung trat, habe sie sich auch getraut. Der Täter ist jetzt weg, habe sie gedacht.

Der 47 Jahre alte Nachbar lag schwer verletzt auf seinem Bett. Mit Stichverletzungen in Lunge, Zwerchfell und Magen musste er notoperiert werden. Einen Monat lang lag er im Koma.

Im Flur seiner Wohnung stellten Ermittler ein oberhalb des Griffs abgebrochenes Metallmesser und blutverschmierte Teile einer Klinge sicher. Im Schlafzimmer, wo sie den Haupt-Tatort vermuten, lag ein abgebrochener Flaschenhals. Im Bereich des Kopfkissens, so ihre Schlussfolgerung aus den Indizien, muss eine Weinflasche zu Bruch gegangen sein.

Was ist am Vormittag des 8. Dezember 2017 geschehen? An fünf Verhandlungstagen versucht die 9.große Strafkammer des Landgerichts den Hintergrund dieser Gewalttat zu erhellen, deren Motiv nach wie vor im Dunkeln liegt.

Der Angeklagte und der Geschädigte waren seit längerem befreundet, wollten gemeinsam einen Autohandel aufbauen.

Am Tattag planten sie eine gemeinsame Fahrt nach Polen. Sie frühstückten noch zusammen. Kurz darauf geschah das, was die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage – gestützt auf die Aussage des Verletzten – als heimtückischen Mordversuch wertet: Wie aus dem Nichts soll der 45 Jahre alte Angeklagte eine volle Weinflasche auf dem Kopf des Opfers zerschlagen und danach mit dem Messer auf ihn eingestochen haben.

Anschließend flüchtete er mutmaßliche Täter im Mercedes des Opfers nach Polen. Im Sommer 2018 spürten ihn Zielfahnder dort auf..

Vor Gericht aber behauptete der Angeklagte: Das vermeintliche Opfer sei der Angreifer gewesen. In einem aufkeimenden Streit um Geld habe der 47-Jährige ihn mit der Weinflasche beworfen und dann das Messer gezückt. Er habe sich nur gewehrt – wodurch der Angreifer selbst verletzt worden sei.

Am zweiten Prozesstag zeichnen Zeugen von dem Angeklagten das Bild eines Mannes, der, so ein Bekannter, die Gabe gehabt habe, „mit Tränen in den Augen dazustehen“ und Bekannte um Geld anzupumpen, das er niemals zurückgegeben habe. Gegen Vorkasse soll er zum Beispiel angeboten haben, einen Oldtimer, einen Motor oder Winterreifen zu besorgen – doch hätten die Geschäftspartner vergeblich auf die Gegenleistung gewartet, seien stattdessen von Tag zu Tag vertröstet worden. Saßen dem Angeklagten also die mutmaßlichen Gläubiger im Nacken? Hatte er es auf den Mercedes des Geschädigten abgesehen, wie ein Zeuge vermutet?

Der Verteidiger wittert in solchen Aussagen von Zeugen aus dem Bekanntenkreis Absprachen und Lügen. In der polizeilichen Vernehmung, hält er einigen vor, hätten sie von solchen Schulden des Angeklagten nichts erwähnt.

Außerdem habe ein Zeuge berichtet, der Angeklagte habe ihm vor der Tat einen Transporter vermittelt, damit er ein Sofa aus Göttingen holen könne. So etwa tue doch niemand kurz bevor er jemanden umbringen wolle, um sich in den Besitz eines Autos zu bringen.