Einbrecher öffnen Tresore und stehlen Bargeld in Braunschweig

Über die Fenster brachen Einbrecher am Wochenende in Geschäfte an der Timmerlah- und der Eichtalstraße ein. (Symbolbild)

Braunschweig. In zwei Fällen nutzen Einbrecher die Schließungszeiten am Wochenende, um Tresore in Geschäften gewaltsam zu öffnen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am frühen Montagmorgen bemerkte laut Polizei die 59-jährige Mitarbeiterin eines Sonderpostenmarktes in der Timmerlahstraße ein kaputtes Fenster und rief die Polizei. Unbekannte hatten das Fenster zerstört, waren ins Gebäude geklettert und hier über eine Zwischendecke in einen Flur gelangt. Sie brachen gewaltsam einen Tresor auf und entwendeten das Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.



Einen ähnlichen Fall meldete wenige Stunden später die 56-jährige Mitarbeiterin eines Getränkehandels an der Eichtalstraße. Auch hier waren die Täter über das Fenster eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam zwei Tresore und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Gesamtschaden: mehrere tausend Euro. Hinweise: (05 31) 4 76 25 16.