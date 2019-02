Club vergibt die Marketinglöwen

So heißt es in der Pressemitteilung des Marketing-Clubs Braunschweig, wurde als Marketingpersönlichkeit ausgezeichnet, der Hauptpreis ging an die Grizzlys aus Wolfsburg, „Papa Fuego“ sicherte sich den Preis für Start-ups.

Der Marketing-Club überreichte die Preise in der Dornse. Präsident Harald Rau von der Ostfalia habe die Veranstaltung mit rund 200 Gästen moderiert. Die Fachjury habe sich über die hohe Teilnehmerzahl gefreut. „Die Grizzyls haben genau das umgesetzt, wonach wir in diesem Jahr gesucht haben: Die Spiele in der Wolfsburger Arena sind zu einem Erlebnis für die Besucher geworden – nach dem aktuellen Motto: Marketing schafft positive Kundenerlebnisse“, so die Jurybegründung. Eitner habe den Preis als Marketingpersönlichkeit für sein langes und breites Engagement für die Braunschweiger Kultur-Szene bekommen. Der Chef der Jazz-Kantine habe immer neue Konzepte entwickelt. Er habe auch vorbildlich verstanden, mit Weitsicht und dem richtigen Gespür für Trends seine Veranstaltungen zu vermarkten.

Die vier Gründer von Papa Fuego – Oliver Kern, Philipp Grimmel, Max Brandt und Jasper Brünnette – vermissten auf Partys einen feurig-scharfen Shot-Drink. Sie entwickelten selbst welche und erhielten nun den Nachwuchspreis. Schnell und mit passendem Vermarktungskonzept sei ein tragfähiges Modell entwickelt worden.