Einbruch in Lehndorf: Eigentümer unterwegs

Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer nutzte ein unbekannter zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Lehndorf, teilt die Polizei am Montag mit.

Braunschweig. Der Täter hat am Freitagabend ein Fenster in dem Haus in der Drillinger Straße gewaltsam geöffnet.

Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer nutzte ein unbekannter zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Lehndorf, teilt die Polizei am Montag mit. Das Ehepaar im Alter von 69 und 73 Jahren hatte das Haus in der Dillinger Straße am Freitagabend verlassen. Als sie nach ungefähr zwei Stunden zurückkehrten, fiel ihnen sofort ein geöffnetes Fenster auf.

Der Täter hat das Fenster gewaltsam geöffnet

Die alarmierte Kriminalpolizei stellte fest, dass ein unbekannter Täter das Fenster gewaltsam geöffnet hatte. In dem Haus durchsuchte der Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Weiter brach er eine Geldkassette auf. Der Unbekannte entwendete eine Armbanduhr sowie Goldschmuck. Der Wert des Diebesgutes wird mit mehreren hundert Euro angegeben.