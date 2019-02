Als es in Behörden noch Hummer gab

Es sieht elegant und edel aus: Eierschalenweiße Porzellanteller, Tassen, Kannen und Kännchen, dezent bedruckt mit dem Braunschweiger Burglöwen. Angeschafft hat dieses Service freilich eine der furchtbarsten Figuren der braunschweigischen Geschichte: der Nazi-Ministerpräsident Dietrich Klagges.

Auf die wechselvolle Geschichte des wuchtigen Gebäudes am Bohlweg zwischen Herzogtum, Diktatur und demokratischem Neuanfang wies Heike Pöppelmann, Leiterin des Braunschweigischen Landesmuseums, bei einem Pressetreffen in der ehemaligen Bezirksregierung hin. Das Gebäude, erbaut zwischen 1903 und 1912, diente als Unterkunft für das Staatsministerium des Freistaates, danach für den Verwaltungsbezirk, schließlich für die Bezirksregierung. Heute residiert dort das Amt für regionale Landesentwicklung.

Dessen Chef Matthias Wunderling-Weilbier hat das Haus nun entrümpelt. Es wird umgebaut, um zusätzlich das Oberlandesgericht aufzunehmen. „Man räumt bis in die Kellerräume auf, und dabei geraten verborgene Schätze wieder in den Blick, die zu schade sind, um in Vergessenheit zu geraten.“ Deshalb fragte er beim Landesmuseum nach, ob Interesse bestünde.

Heike Pöppelmann griff sofort zu. Schließlich sei ihr Haus im Gegensatz zum feudalen Herzog-Anton-Ulrich-Museum vor allem an Zeugnissen des Braunschweigischen Alltags interessiert – eben auch des Alltags in einer Behörde. Zudem sei die bewegte Geschichte des geschichtsträchtigen Hauses in der Bevölkerung bei weitem nicht so verankert wie etwa die des Schlosses. „Diese Objekte in ihrer Spannweite zwischen Dokumentation und Musée sentimentale schließen bei uns eine Lücke!“

Es handelt sich vor allem um Porzellan und Silberzeug aus 70 Jahren. Außerdem gibt es Erinnerungsteller aus Zinn, einen Matrizendrucker, eine Büste des Dichters Wilhelm Raabe, ein Blutdruck-Messgerät, ein Kofferradio namens „Bajazzo de Luxe“.

Dass es früher recht vornehm zugegangen sein muss bei den jeweiligen Behörden, davon zeugen eine Hummerzange und eine Sichel zum Abkratzen von Eiscreme. Das amüsiert auch Wunderling-Weilbier: „Wenn jemand sich bei mir zu einem Termin anmeldet, kann er zwar mit Kaffee oder Tee rechnen, nicht aber mit einem Hummeressen.“ Zum Schluss zeigt uns der Landesbeauftragte noch rasch die Möbel in seinem Dienstzimmer. Klobige, dick gepolsterte Stühle mit Löwenköpfen, einer davon fast wie Thron gestaltet. Wunderling-Weilbier: „Die stammen auch noch von Klagges.“