Skater stürzt auf Straßenbahnschienen

Ein Skateboarder stürzte am Donnerstag in Braunschweig schwer.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Humboldtstraße / Gliesmaroder Straße, wie die Polizei berichtet. Der 18-Jährige war mit seinem Skateboard auf der Humboldtstraße in Richtung Hagenring unterwegs. Beim Überqueren der Gliesmaroder Straße gerieten die Rollen seines Skateboards in die Straßenbahnschienen, so dass er schwer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den am Bein verletzten Unglücksraben zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Hier verblieb er stationär.