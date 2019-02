„Im Prinzip sind wir komplett überfordert“

Fabian Ahrendts ist Gründungsmitglied von 4gewinnt. Wäre er nicht in vor 14 Jahren in Barcelona auf einer WG-Party gewesen, dann hätte er seine Leidenschaft für das Improtheater wohl nicht entdeckt

Fabian Ahrendts Leidenschaft für das Improvisationstheater beginnt auf einer Party in Barcelona. Dort lernt er den Dänen Arthur kennen. Dieser erzählt ihm vom Theatersport, bei dem zwei Teams auf der Bühne gegeneinander antreten und improvisieren. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum.

So schildert es Fabian im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Unterhaltung mit Arthur ist über 14 Jahre her. Es war der Tag, der Fabians Leben verändern sollte.

Die Darsteller sind genauso ahnungslos wie das Publikum, denn alle Szenen sind improvisiert, daher ist jede Szene auch eine Premiere.. Foto: Boris Kuster

Fabian sitzt an einem kalten Montagabend im Januar auf einem Sessel im Foyer des Kult-Theater in Braunschweig, das sowas wie seine zweite Heimat geworden ist. Er ist über 1,90 Meter groß, trägt kurze dunkelblonde Haare und hat quasi ein Dauergrinsen im Gesicht. Wenn der 38-jährige Braunschweiger über Impro redet, so wie er es nennt, dann ist er voll in seinem Element. Er lebt es. 2012 gründet er zusammen mit Thomas Hirche, Nina Tatter und Dorothee Horsch die Gruppe 4gewinnt. Seitdem hat Fabian über 100 Auftritte hinter sich. Aus der Ur-Besetzung ist nur noch Thomas Hirche mit an Bord. Marco Fichtner und Markus Müller komplettieren das Quartett. Seit einiger Zeit unterstützt der Musiker Matthias Köninger die Gruppe, der den jeweiligen Szenen die richtige Atmosphäre verleiht.

Beim Improtheater gibt das Publikum Orte, Figuren oder bestimmte Konflikte vor, die dann spontan auf der Bühne umgesetzt werden. „Niemand von uns kennt den Ablauf oder die Texte“, sagt Fabian. Die Darsteller sind also genauso ahnungslos wie das Publikum. Und die vielen Talente von 4gewinnt sind auf der Bühne gefragt: „Wir sind Schauspieler, Dramaturgen, Regisseure und Choreographen in einem“, erklärt Fabian. „Im Prinzip“, so sagt er, „ist man komplett überfordert.“ Daher sei das Grundprinzip „scheiter heiter“ erlaubt, denn es könne immer mal etwas danebengehen – wie im echten Leben.

Eine Szene mit Dorothee Horsch im Kult-Theater in Braunschweig. Horsch ist mittlerweile nicht mehr mit dabei. Foto: Angelika Stück

Beim Improtheater ist jede Szene auch eine Premiere, denn sie wird nie wieder in dieser Form stattfinden können. „Wir wissen ja selbst nicht, was uns erwartet, bevor wir die Bühne betreten. Es gibt kein Skript oder sonst was“, sagt Fabian. Die einzigen Vorgaben sind die verschiedenen Spielformen wie das Zettelspiel. Das Publikum schreibt einen Satz auf einen Zettel, diese werden dann auf die Bühne geworfen. „Einer von uns hebt den Zettel auf, liest den Satz vor und wir müssen dann daraus eine Szene spielen“, sagt Fabian. Die Formen seien jedoch vielseitig und variabel. „Das Publikum ruft Emotionen in die Szene und ich als Schauspieler muss sofort in diese Emotion wechseln.“ Es könne dann durchaus auch mal vorkommen, spontan singen zu müssen. Ob Impro mehr als nur ein Hobby ist? „Ja, klar. Ohne Impro könnte ich nicht leben, denn es fließt voll in meinen Alltag mit ein“, so Fabian. Weil es so ist, bietet 4gewinnt Workshops an. Auch Unternehmen in der Region nutzen diese für ihre Mitarbeiter als Kommunikationstraining.

Die Grundlagen des Improvisierens seien eins zu eins in den Alltag umsetzbar. Zu den Grundlagen zählen aneinander zuzuhören, sich auf jemanden zu verlassen oder andere gut aussehen zu lassen. „Im Leben hören wir auch aneinander zu, nehmen an, was andere sagen und wir scheitern auch mal. Auch auf der Bühne kann nicht alles funktionieren.“ Im Leben würden viele Menschen nein sagen, darin stecke auch der Wunsch nach Kontrolle. „Aber wenn ich sage, ja und, dann erweitere ich die Idee meiner Mitspieler.

Und wenn alle das machen, entsteht direkt ein Kreativitätsmodus, und die Geschichten entwickeln sich direkt vor den Augen der Zuschauer“, sagt Fabian. So wie es 4gewinnt jede Woche trainieren.

Dezember 2018. Fabian steht mit seinen Kollegen auf der Bühne. Sie bilden einen Kreis. Thomas, der Musiker, fängt an mit seinen Füßen von rechts nach links zu wippen, im gleichen Takt klatscht er in die Hände. Er dreht seinen Kopf nach links, blickt zu Markus und sagt: „Fuß“. Markus antwortet: „Ball“. Dann rufen sie alle „Fußball taramtamtam“, während sie im selben Rhythmus mit ihren Füßen von rechts nach links wippen und in die Hände klatschen. So geht das eine Weile hin und her, mal ändern sie die Blickrichtung, dann das Tempo. „So“, sagt Fabian, „bekommst du deine Gedanken frei. Und das muss sein, denn auf der Bühne darfst du nicht nachdenken.“

