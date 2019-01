Was ein Geiger den Dirigenten empfiehlt

Der Name hat in Braunschweig einen guten Klang. Julian Ehrhorn, Sohn des weisen Chordirigenten Manfred Ehrhorn, langjähriger Leiter des Studiochors Braunschweig, ist nicht in die Fußstapfen des Vaters getreten, aber doch der Musik treu geblieben: Als Geiger lebt der mit einer Argentinierin verheiratete Musiker seit 25 Jahren in Buenos Aires.

Aber im Laufe seines Berufslebens hat er sich viele Gedanken darüber gemacht, warum Dirigenten mal so oder so auf ihre Orchestermusiker wirken, warum es zu vielen Routinevorstellungen, manchen Flops und doch auch inspirierenden Erfolgen kommt. „Die Tuttiperspektive“ hat er sein Buch genannt, erschienen im renommierten Schott-Verlag.

Es ist aber keine Plauderei aus dem Nähkästchen geworden, mit Anekdoten und Kolportagen. Die Fallbeispiele aus seiner Praxis beschreibt er eher sachlich und stets anonymisiert. Dabei hat er auch große Dirigenten erlebt, doch man wird aus seinen Schilderungen keinen Namen erraten können. Das ist so, weil sein Interesse ein aufklärerisches, wenn nicht didaktisches ist. Zwar allgemeinverständlich geschrieben, liest sich das Buch doch wie ein Handbuch für Dirigenten, die hier vielleicht zum ersten Mal sachlich, schriftlich und analytisch erfahren, was die Musiker in der Gruppe, die sogenannten Tuttispieler, von ihren Chefs erwarten.

Ehrhorn schreibt es voller Respekt, aber auch mit der Leidenschaft für die Musik und den mit Künstlern und Zuschauern gemeinsam erlebten Zauber großer Konzertabende. Klar wird sofort, für Mätzchen beim Auftritt hat er nichts übrig, manche Podiumtänzer, Springer und Seufzer mögen es sich gesagt sein lassen: „Mätzchen sind allemal eine verpasste Gelegenheit, das Überflüssige wegzulassen.“ Auch den Dirigentenstock hält er aus Musikersicht für verzichtbar. Er lobt die freien Hände, mit denen vor allem Chordirigenten sehr sprechend, fein, ausdrucksvoll, auch behütend, streichelnd, eben helfend ihre Interpretationen an die Musiker und Sänger vermitteln.

Von der Ausstrahlung der Persönlichkeit, der geistigen und leiblichen Präsenz des Dirigenten hänge dagegen sehr viel ab. Aus Ehrhorns Erfahrung sind klare Angaben, keine langen Erörterungen erwünscht. Der Dirigent müsse wissen, was er will, die Musiker probieren es gern aus, wollen aber nicht Wankelmütigkeit ausgesetzt sein.

Haltung ist dabei inhaltlich, aber auch körperlich gefragt. Wenn es nicht ohne Partitur geht, sollte ein Dirigent nicht die direkte Zuwendung zum Orchester verlieren, sich also nicht zu sehr in die Noten beugen. „Dirigieren ist Kommunikation mit Körpersprache“, betont er auch bei unserem Gespräch während seines Braunschweig-Besuchs. Empathie teile sich den Musikern mit. Eine „potente Expansion der Gesten“ könne ein ganzes Orchester mitziehen, die immer neuen Impulse aufzunehmen und so zu ungeahnten Klangerlebnissen zu kommen. „Autoritäres Auftreten dagegen verkrampft das Orchester, der Klang leidet.“

Nun ist Ehrhorn auch ausgebildeter Lehrer der Alexander-Technik, die aus eingefahrenen Fehlhaltungen herausführt und so die Muskeln und Nerven wieder befreit. Eine nach vorn und oben führende Haltung, die Kopf, Hals und Nacken befreit, den Rücken stärkt, erzeuge auch eine starke, einladende Kommunikation mit den Musikern, erläutert Ehrhorn. „Aber auch Instrumentalisten vergessen zu oft, dass ihr Körper Teil des Instrumentes ist“, betont der Geiger. Wenn sie ihre Verspannungen lösen, befreit sich auch der Klang.

Wichtig sei es, sich immer wieder aus den falschen Haltungen herauszureißen, indem man seine üblichen Arbeitsgänge unterbricht, sich die Fehler bewusst macht und neu ansetzt. „Das ist auch eine wichtige Probenmethode“, erzählt der Musiker aus eigener Erfahrung. „Wenn ich mich in Tonleitern oder schwierige Passagen hineinkrampfe, führt das auf Dauer zu körperlichen Schäden.“ Mit zum Beispiel vom Handy regelmäßig eingesprochenen Trainingsaufgaben werde er wieder zur Besinnung auf seine Haltung gerufen. „Und das gilt ebenso für Momente, in denen ich mich im Spielen von der Musik wegleiten lasse. Wenn ich proben will, muss ich aber an der Sequenz feilen, und da unterbricht mich das Signal.“

Das Buch ist klar gegliedert und macht unprätentiös klar, worauf es den Musikern, worauf es bei Musik ankommt. Für Dirigierstudenten könnte es eine willkommene Handreichung sein.