Ein Braunschweiger Hafenrundgang der ganz anderen Art

Der Hafen am Mittellandkanal hat zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz. In diesem Jahr wird er 85 Jahre alt. Innerhalb der Reihe „12 mal Braunschweig“ wird für Mai ein Hafenrundgang angeboten.

Kein verflixtes siebtes Jahr – „im Gegenteil“, betont der neue Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung Braunschweig, Hans-Herbert Jagla. Zusammen mit Stadtheimatpfleger Björn Walter stellte er am Donnerstag das neue Programm der beliebten Veranstaltungsreihe „12 mal Braunschweig“ vor, das es seit 2013 gibt. Sieben Jahre der engen Kooperation mit der Heimatpflege sollen nicht das Ende sein: „Wir machen weiter“, versicherte Jagla, die Zusammenarbeit mache Spaß und funktioniere gut.

„Wir unterstützen Bildung, Kultur und Heimatpflege“, erklärte Jagla weiter und unterstrich die Besonderheit der Reihe: „Hier gibt es alles zusammen.“ Vor allem, weil „12 mal Braunschweig“ in jedem Jahr aufs Neue auf großes Interesse trifft. Die meisten Rundgänge und Vorträge in jeweils einem anderen Stadtteil sind ausgebucht oder müssen sogar wiederholt werden.

Zudem überraschen die Organisatoren immer wieder mit neuen Formaten, etwa Rundfahrten mit dem Rad statt Rundgängen. Ein Schwerpunkt für 2019 ist aber nicht Radeln, sondern Musik: „Wir haben erstmals Konzerte ins Programm aufgenommen, meist gepaart mit einem Vortrag“, erklärte Stadtheimatpfleger Walter. Das Angebot reicht von Orgelspiel über ein Fado-Konzert von Mitgliedern der portugiesischen Gemeinde bis zum Sommerkonzert im Freien am 10. August in Mascherode.

Dabei sticht dort neben der Kirche das Freiluft-Konzert des Nordharzer Städtebundtheaters unter dem Motto „Italienische Nächte“ aus dem Programm heraus, es ist die einzige Veranstaltung im Rahmen vom „12 mal Braunschweig“, bei der eine Teilnahmegebühr von 10 Euro erhoben wird. Ansonsten ist die Teilnahme an allen Rundgängen, Vorträgen und Konzerten kostenlos, Spenden für die Heimatpflege werden aber freilich gern entgegengenommen.

Neu ist in diesem Jahr, dass nicht in jedem Monat eine Veranstaltung stattfindet. „Wir haben darauf reagiert, dass die ersten beiden Rundgänge im neuen Jahr wegen des Winters nicht so gut nachgefragt sind“, berichtete Björn Walter. Auch auf die Lage der Schulferien habe man geachtet.

So beginnt die Reihe der zwölf Veranstaltungen am 10. März mit einem Gang „Von Reiterhof zu Reiterhof“ inklusive einiger Vorführungen, noch im selben Monat folgen weitere zwei Termine. Im April und Juli (Ostern/Sommerferien) pausiert die Reihe.

Großes Interesse ist bei der Führung von Hafen-Geschäftsführer Jens Hohls zusammen mit Veltenhofs Stadtteilheimatpfleger Bernd Maul am 13. Mai zu erwarten – laut Maul ist das genau der Tag, an dem der Hafen vor 85 Jahren offiziell in Betrieb genommen wurde. Allerdings ist die Zahl der Teilnehmer auf 16 begrenzt. „Bei größerem Interesse ist es aber in aller Regel so, dass Zusatztermine angeboten werden“, erläuterte Walter.

Ebenfalls gut besucht dürfte Anfang November im Dorfgemeinschaftshaus Broitzem der Vortrag des Stadtteilheimatpflegers und Fotografen Dieter Heitefuß sein, der neue Luftaufnahmen aus Braunschweig und Umgebung zeigen will.

Ab wann und bei wem Anmeldungen möglich sind, steht in dem Flyer zum Programm. Der Flyer ist auf der Internetseite buergerstiftungbraunschweig.de unter „Projekte“ sowie in der Touristen-Information, der Stadtbibliothek und im Bürger-Büro im Rathaus erhältlich.