Test: Bienroder See ohne Papierkörbe

Braunschweig. Nach vier Jahren kommt Bewegung in die Angelegenheit: Die Verwaltung möchte noch in diesem Jahr damit beginnen, das Naherholungsgebiet rund um den Bienroder Kiesteich aufzuwerten. Geplant ist auch: Papierkörbe sollen keine aufgestellt werden.

Was in Bienrode am Ende alles genau gemacht werden soll, das wird ein Sanierungskonzept enthalten. Bis zum Sommer soll es vorliegen. Der vorläufige Zeitplan sieht aber vor, dass der Beschäftigungsbetrieb der Volkshochschule noch in diesem Jahr damit beginnen wird, die Nutzungsmöglichkeiten des Kiesteichs zu erhöhen.

Im Planungsausschuss gab es bereits einen ersten Einblick in das Vorhaben. In seiner Bestandsaufnahme stellte Planer Ulrich Prote heraus, das die Klagen der Nutzer und des Bezirksrats nachvollziehbar sind.

Marode, marode, marode ­– das betrifft fast alles, auf das Nutzer am See stoßen. Aus Wegen wurden zugewucherte Trampelpfade. Treppen, die ohnehin nicht behindertengerecht waren, zerfallen. Bänke, auf denen besser keiner sitzen sollte. Uferbereiche, die schlecht befestigt sind. Schilder und Wegweiser, die von der Natur zurückerobert wurden.

Damit nicht genug: Unbefestigte Fahrbahnränder, die zum Falschparken einladen. Eine Bushaltestelle, die wie aufgegeben wirkt. Und ein echter Nutzer-Parkplatz wie am Heidbergsee fehlt auch.

Die Fülle der Aufgaben ist so groß, dass ein Stufenplan es richten soll. Allerdings: Badegäste werden dieses Jahr nichts von der Sanierung spüren. Zumal dieses Jahr auch nur 30.000 Euro für die Sanierung zur Verfügung stehen. Erst im Jahr 2020 werden die Veränderungen spürbar. Dann soll es auch einen gut nutzbaren Rundweg um den See geben. Ob sich bis dahin auch schon die Parkplatz-Situation verbessert, steht noch nicht fest.

Die Bushaltestelle am Kiesteich wird wohl frühestens im Jahr 2022 erneuert werden können. Bis zum Jahr 2021 sind alle diesbezüglichen Gelder bereits verplant.

Im Planungsausschuss ist angeregt worden, an einen Vorzug des Bienroder Kiesteichs anzuknüpfen: Obwohl er in den Sommermonaten stark genutzt wird und Abfallbehälter sich in einem beklagenswerten Zustand befinden, „sind die Uferbereiche nicht vermüllt“, so Prote. Die Nutzer gehen offenbar sehr pfleglich mit dem See um.

Auf Vorschlag von Ratsherr Detlef Kühn (SPD) soll darum in Bienrode getestet werden, „komplett auf Papierkörbe und zentrale Abfall-Container zu verzichten. Wer am See Müll produziert, muss seinen Müll wieder mitnehmen.“ Papierkörbe aufstellen hieße, meint Kühn: „Sie sind ständig überfüllt, werden von Vögeln geplündert und der Wind verteilt den Müll.“ Das lasse sich am Heidbergsee sehr gut beobachten. Sollte sich am Bienroder See freilich herausstellen, dass die Müllflut überhand nimmt, könnten Papierkörbe noch nachträglich aufgestellt werden.

Beharren will Kühn auf seinen Vorschlag freilich nicht: „Ob man diesen Test am Bienroder See wagen sollte, das weiß der dortige Bezirksrat besser als ich.“ Das lasse sich klären, sobald das Sanierungskonzept fertig ist und zur Beratung vorliegt. Doch klar sei auch, sagt Kühn: „Es wird immer Nutzer geben, die sich um ihre Abfälle nicht kümmern. Dies ist jedoch unabhängig davon, ob Papierkörbe aufgestellt werden oder nicht.“