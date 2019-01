Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld in Lehndorf

Einer oder mehrere Unbekannte erbeuteten bei einem Wohnungseinbruch in Lehndorf Schmuck und Bargeld. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter am Mittwochvormittag zwischen 9 und 12.30 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung eines 69-Jährigen gelangt und konnten auch auf diesem Weg flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Braunschweig bietet allen Eigentümern und Mietern von Immobilien eine kostenfreie Schwachstellenanalyse an. Interessierte können sich unter

(05 31) 4 76 20 05

informieren.