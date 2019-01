Zwölfjähriger Ismet Miftari seit Montag in Braunschweig vermisst

Der Zwölfjährige ist in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Peterskamp in Braunschweig untergebracht. Der aus Hildesheim stammende Ismet Miftari war laut Mitteilung der Polizei erst vor wenigen Wochen nach Braunschweig gekommen. Er ist etwa 1,50 Meter groß und hat dunkelbraune kurze Haare. Von seiner Bekleidung ist lediglich ein roter Kapuzenpullover bekannt.

Polizei hofft auf Hinweise

Da er in Braunschweig keine Kontaktadressen besitzt, konzentrierten sich die Ermittlungen der Polizei auf Hildesheim. Dort ist er am Mittwoch letztmalig gesund gesehen worden. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.