Braunschweig. Die Polizei hat am Montag nach dem zwölfjährigen Schüler Ismet M. gesucht. Er war aus einer Einrichtung in Braunschweig abgehauen.

Der vermisste Ismet M. Ist wohlbehalten wieder in Obhut genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Polizeibeamte griffen den Schüler demnach in Hildesheim auf.

Der Junge war am Montagabend aus seiner Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Querum verschwunden. Die Ermittler vermuteten ihn in Hildesheim, wo er am heutigen Abend angetroffen wurde. Wo der Ausreißer sich während der vergangenen zwei Tage aufgehalten hat müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.