Nach Eintracht-Spiel: Fanschal weg – und Schläge ins Gesicht

Nach dem Drittligaspiel der Fußballer von Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans beider Mannschaften gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach Spielschluss gegen 16.10 Uhr hätten zwei Rostock-Fans – 27 und 28 Jahre alt – zu Fuß das Stadion verlassen, als ihnen aus einer Personengruppe von Eintracht-Fans ein Fan-Schal entrissen wurde. Die Aufforderung, den Schal wieder herauszugeben, sei mit Faustschlägen ins Gesicht beantwortet worden.

Hierdurch erlitt laut Polizei der 28-Jährige eine blutende Verletzung an der Nase und wurde durch eine Rettungswagen-Besatzung behandelt. Gegen die bislang unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten an, so die Polizei.