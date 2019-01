Damen-Service-Clubs spenden für Sprach-Theater

Das Rezept für einen gelungenen Benefizabend? Man nehme den Landesbischof, der als Privatmann seine Frau auf dem E-Piano zu französischen Chansons begleitet, und eine Autorin, die sich ihren Traum vom Leben in Paris erfüllte und vergnügliche Geschichten aus dem Alltag an der Seine erzählt.

Rund 200 Gäste waren der Einladung der sieben Braunschweiger Damen-Service-Clubs (Frauen-Druiden Loge Brunonia, Innerwheel Club, Ladies Circle 8, Die Leoniden, Soroptimist International, Tangent Club 8, Zonta Club) gefolgt und erlebten im puristischen Kongresssaal der IHK zwei Stunden mit französischem Flair. Unter der Federführung der Leoniden-Präsidentin Heike Hahne, die beruflich selbst einige Jahre in Paris verbrachte, stellten die Präsidentinnen aller Braunschweiger Damen-Service-Clubs erstmals seit Jahren wieder ein gemeinsames Projekt auf die Beine. Der Erlös des Abends ist bestimmt für das 2016 gegründete Hilfsnetzwerk Primavera, das sich für Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere für Frauen, einsetzt.

Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo und Primavera-Vorstand, erläuterte mit ihrer Vorstandskollegin Anika Dominik, die Ziele des Hilfsnetzwerks. Neben dem Erwerb der Sprache stehe die besondere Rolle der geflüchteten Frauen im Mittelpunkt der Arbeit. Um Integration über Sprache zu erreichen, hat Primavera beispielsweise internationale Frühstücke in deutschen Familien organisiert – individuell, persönlich, so Kayser und Dominik. Mit dem Erlös des Benefizabends soll nach Auskunft der Primavera-Vorstände ein Sprach-Theater gefördert werden. Dabei gehe es nicht um formales, systematisches Lernen, sondern spielerische szenische Trainings, bei denen sich die Frauen ausprobieren können. „Sie bieten einen Schutzraum für geflüchtete Frauen“, so Anika Dominik.

Mit drei Chansons, darunter die Edith-Piaf-Klassiker „Non, je ne regrette rien “ und „La vie en Rose“, gesungen von Dorothea Spielmann-Meyns und begleitet von ihrem Mann Christoph Meyns, folgte die stimmungsvolle Überleitung zur Lesung „Champagner statt Sprudel“ mit der Autorin Stefanie von Wietersheim. Einige Jahre lebte von Wietersheim mit ihrem Mann an der Seine und gibt ihre Erlebnisse und Erfahrungen in amüsanten Alltagsgeschichten in ihrem Buch „Grand Paris – Savoir-vivre für Insider und solche, die es werden wollen“ wieder. Sie, die heute in der Region lebt, erzählt vom Röntgenblick der Pariserinnen, wenn es um andere Frauen und Mode geht, dass Pariser Deutschland für ein weit entferntes „kaltes, nordisches Land“ halten, dass Pariser Milchkaffee ausschließlich am Morgen trinken und dass es einem Skandal gleichkommt, einen Brie von der Spitze her anzuschneiden. Sehr amüsiert hört das überwiegend weibliche Publikum schließlich noch das Kapitel über Dessous-Einkäufe, denn für die Pariserinnen ist laut von Wietersheim das Drunter das Drüber.

Bei Getränken und Fingerfood im Anschluss waren sich die Veranstalterinnen rasch einig: Ein gemeinsames Projekt soll es möglichst schon in einem Jahr wieder geben.