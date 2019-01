Grundschule Rühme: Kind ist an Krätze erkrankt

An einer Grundschule in Braunschweig ist ein Kind von Krätze betroffen.

Braunschweig. Laut Stadtverwaltung Braunschweig sind an der Schule keine weiteren Fälle bekannt. In der Stadt und anderen Kommunen gebe es weitere Krätze-Fälle.

An der Grundschule Rühme ist ein Kind von Krätze (Skabies) betroffen. Krätze wird durch Milben ausgelöst. Die Haut entzündet sich und es entsteht ein starker Juckreiz. Die Erkrankung ist ansteckend, lässt sich aber in der Regel gut mit Salbe behandeln. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind dem Schulleiter keine weiteren Fälle bekannt.

Kuscheltiere müssen entfernt werden

„Alle Eltern wurden von der Schule informiert, Merkblätter wurden verteilt“, so Pressesprecherin Juliane Meinecke. „Gegenstände, die eventuell für einen Übertrag sorgen könnten (Kuscheltiere usw.) wurden entfernt und entsprechend behandelt. Der Schulleiter wird auch nochmal die Elternvertreter und das Lehrpersonal informieren und für die Thematik sensibilisieren.“

Gesundheitsamt plant Info-Veranstaltungen

Das Kind werde behandelt. Die Eltern seien informiert, dass sich alle engen Kontaktpersonen ebenfalls vorbeugend behandeln lassen sollten. „Alle in Frage kommenden engen Kontakte sind ebenfalls informiert“, erläutert Meinecke. Es gebe einige weitere Krätzefälle in der Stadt, jeweils Einzelfälle, so wie in vielen anderen Kommunen auch. Das Gesundheitsamt plant ihr zufolge Informationsveranstaltungen für Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas. cos