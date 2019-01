Nach einer schweren Brandstiftung in einem Wohnhaus in Braunschweig hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Brandstiftung: Drei Brände an zwei Tagen in einem Wohnhaus

Nachdem es in einem Wohnhaus im Viewegsgarten am vergangenen Wochenende mehrfach brannte, hat die Polizei Braunschweig Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Wie es in einem Bericht der Polizei heißt, stellten Bewohner des Wohnhauses am Samstag Brandgeruch und ein verrauchtes Treppenhaus fest. Sie alarmierten die Feuerwehr. Zweimal in kürzester Zeit rückte der Löschzug der Feuerwehr Braunschweig zur gleichen Adresse aus.

Feuer im Treppenhaus

Zunächst brannte um 17.30 Uhr der Inhalt eines Wertstoffcontainers und gegen 21.30 Uhr ein Stapel Zeitungen, der auf der Treppe lag. An dem Müllcontainer entstand kein Schaden. „Anders verhielt es sich im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses: Die Feuerwehr zog den noch brennenden Zeitungsstapel nach draußen, um das Feuer löschen zu können“, schreibt die Polizei weiter. Dadurch konnten die Brandbekämpfer einen größeren Schaden am Gebäude verhindern. Die Polizei sicherte im Anschluss die entstandenen Spuren und Beschädigungen.

Weiteres Feuer am Montag

Am Montag gegen 17 Uhr kam es zu einem weiteren Einsatz im Treppenhaus des Wohnhauses. Die Polizei entdeckte vor Ort nicht nur Aschereste im Eingangsbereich des Hauses. Vor einer Wohnung bemerkten die Beamten ein weiteres Feuer. „Dort glühten noch die Reste verbrannten Papiers“, so die Polizei. Nachdem sich die Beamten Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, fanden sie auch im Wohnungsflur verbranntes Papier.

Polizei ermittelt nach Brandstiftung

„Die Wohnungsinhaber zeigten sich recht entspannt, da es aus ihrer Sicht zu keinem größeren Schaden gekommen war“, so die Polizei weiter. Feuerwehrleute lüfteten das Treppenhaus. Von dem Rauch gehe kein weiterer Schaden aus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. pop