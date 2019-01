Oettinger-Mitarbeiter starb bei Betriebsunfall in Braunschweig

In der Brauerei Oettinger in Braunschweig hat sich in der vergangenen Woche ein tragischer Betriebsunfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Polizeibeamte seien vor Ort gewesen. Es liege aber kein Fremdverschulden vor, so dass es auch keinen Anlass für weitere Ermittlungen gebe. Das Unternehmen war am Montagabend nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder