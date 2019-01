Glätte – Autofahrer durchbricht Geländer der Schunterbrücke

Braunschweig. Zuvor ist ein Rollerfahrer am Montagmorgen aufgrund der glatten Fahrbahn gestürzt.

Glatte Straßen führten am Montagmorgen gegen 5.51 Uhr am Bienroder Weg zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, stürzte ein Rollerfahrer zunächst auf dem Weg am Ende der Schunterbrücke stadtauswärts. Ein nachfolgendes Auto sicherte die Unfallstelle mit einem eingeschalteten Warnblinklicht ab. Ein folgender 34-Jähriger bemerkte dies nach Angaben der Polizei und bremste sein Fahrzeug bereits zu Beginn der Brücke ab. Er geriet jedoch ins Rutschen und durchbrach mit seinem Fahrzeug das Brückengeländer. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 7.000 Euro.