Unbekannter erbeutet Geld aus Apotheke in der Eichtalstraße

Ein bislang Unbekannter erbeutete am Freitag, 25. Januar, gegen 18.21 Uhr aus einer Apotheke in der Eichtalstraße nach Angaben der Polizei einen dreistelligen Geldbetrag. Wie die Polizei mitteilt, habe der etwa 20-30 Jahre alte, zirka 1.75-1.80 Meter große Täter, die 63-jährige Eigentümerin bedroht. Er habe sich Zugang zum hinteren Bereich verschafft, in dem eine 44-jährige Angestellte gerade die Tageseinnahmen zählte. Der Mann bedrohte nach Angaben der Polizei auch die 44-Jährige und nahm das Geld an sich. Anschließend sei der Täter, der eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen trug, Deutsch mit Akzent sprach und sein Gesicht mit einem schwarzen Schal verhüllt hatte, in bislang unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise:

(05 31) 4 76 25 16

