Mann fährt mit 2,5 Promille und geplatzten Reifen Auto

Braunschweig. Die Polizei stellt den Fahrer in der Nacht zu Sonntag in Höhe der Thiedestraße. Der 37-Jährige fuhr ohne Führerschein Auto.

Die Bilanz einer Fahrt vom Kumpel nach Hause in der Nacht zu Sonntag gegen 2.45 Uhr waren nach Angaben der Polizei zwei kaputte Reifen und zwei Strafanzeigen. Ein Zeuge habe der Polizei gemeldet, dass ein silberner BMW extrem langsam und mit zwei platten Reifen auf der A 39 in Richtung Salzgitter unterwegs gewesen sein und zuvor bereits das Rotlicht einer Ampel missachtet haben soll. Obwohl der Autofahrer noch versucht habe, der Kontrolle der Polizei zu entgehen, indem er von der Autobahn abfuhr, konnten die Beamten ihn in Höhe der Thiedestraße stellen. Dort versperrte der Streifenwagen dem Autofahrer nämlich den Weg. Wie die Polizei berichtet, sei der BMW-Fahrer allerdings mit unverminderter Geschwindigkeit auf das Polizeifahrzeug zugefahren und erst 50 Zentimeter vor dem Wagen zum Stehen gekommen. Als die Beamten ihn zur Rede stellen wollten, stellten sie fest, dass der 37-Jährige stark schwankte, sich kaum noch auf den Beinen halten konnte und desorientiert war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,5 Promille unterwegs war und außerdem Schmerzmittel zu sich genommen hatte. Wie die Polizei mitteilt, würden die geplatzten Reifen vermuten lassen, dass der Mann bereits in einen Unfall verwickelt war. Den Führerschein des 37-Jährigen hätten sie allerdings nicht sicherstellen können, weil dem Mann aus Salzgitter bereits seine Fahrerlaubnis entzogen worden war.