Harzheim der Gaußschule wieder tipptopp

Mit der Brechstange sind Schulleiterin Christine Lenck-Ackermann und ihr Mann vergangenen Sommer in den Harz gefahren, um beim Abriss der Fassade zu helfen: Zahlreiche Kollegen, Schüler, Eltern und Freunde packten ebenfalls mit an. „Acht Tonnen Altholz lagen am Ende im Container“, erzählt Martin...