Einbrecher stehlen Tageseinnahmen eines Nagelstudios

Die 35-jährige Besitzerin eines Nagelstudios am Ölschlägern hatte ihr Geschäft am Donnerstagabend nach Geschäftsschluss verschlossen. Am Freitagmorgen entdeckte eine 31-jährige Angestellte die aufgebrochene Hintertür des Ladens und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter waren laut Polizeibericht in der Nacht in die Räume des Studios eingebrochen. Sie durchsuchten Schränke und öffneten gewaltsam ein Behältnis, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Mit dem Bargeld in dreistelliger Höhe verschwanden die Täter unerkannt.

