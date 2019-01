Verkehrsübungsplatz soll Baugebiet werden

Volkmarodes neue Straßenbahn soll nicht am Feldrand enden, sondern in einem Neubaugebiet. Dazu sollen der Verkehrsübungsplatz und angrenzende Flächen bebaut werden. Bereits Anfang Februar könnte die Politik grünes Licht geben, damit die Planungen aufgenommen werden. Montag, 19 Uhr, werden bereits die ersten Vorüberlegungen dem dortigen Bezirksrat in Schapens Alter Schule vorgestellt. Vorüberlegungen sind es darum, weil der Weg bis zum...