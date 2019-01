Schwarzer Berg soll Tempo-30-Zone werden

Das Wohngebiet Schwarzer Berg soll flächendeckend als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Das schlägt die Verwaltung vor, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Man habe auf eine Bitte aus dem Stadtbezirksrat Nordstadt hin die Situation vor Ort geprüft. „Streckenbezogenes Tempo-30-Limit gibt es dort bereits jetzt“, so die Verwaltung. „Als Ergebnis der Prüfung hält es die Verwaltung für sinnvoll, in allen Straßen des Quartiers die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu beschränken.“

Die Straßen im Gebiet Schwarzer Berg dienten ausschließlich der Erschließung des Wohngebiets und erfüllten keinerlei Verbindungsfunktion. Damit sei eine wesentliche Voraussetzung für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone gegeben.

Zu berücksichtigen seien allerdings die Erfordernisse des Öffentlichen Personennahverkehrs – hierbei geht es um die Buslinie 454. „Die Vorfahrt innerhalb von Tempo-30-Zonen richtet sich üblicherweise nach der Rechts-vor-links-Regel“, heißt es in der Mitteilung. „Zusammen mit der Temporeduzierung würde dies indes die Fahrzeit der Busse verlängern, das Anhalten und Anfahren bei einer Rechts-vor-links-Regelung an jedem Knotenpunkt würde zudem die die Sicherheit stehender Fahrgäste und den Komfort für alle Fahrgäste senken.“ Deshalb könne von der Grundregel abgewichen werden. Das heißt: Die bestehenden Vorfahrtsregelungen im Verlauf der Buslinie 454 – also an den Straßen Sielkamp und Am Schwarzen Berge – bleiben daher erhalten, ebenso die beiden Fußgängerüberwege.

Der Stadtbezirksrat Nordstadt hat am Donnerstag dem Vorschlag mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung trifft der Planungs- und Umweltausschuss am 30. Januar.