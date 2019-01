„Wasserwerker“ stiehlt 95-Jähriger das Portemonnaie

Am Donnerstag vertraute sich die 95-Jährige laut Polizeibericht einer Mitarbeiterin der Nachbarschaftshilfe an und schilderte, dass bereits am Mittwoch ein Mann in ihrer Wohnung gewesen sei. Er habe sich als Wasserwerker vorgestellt und erläutert, die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Nachdem er einen Ausweis vorgelegt hatte, ließ sie ihn in ihre Wohnung, wo er im Badezimmer das Wasser laufen ließ. Die Seniorin sei dem Mann nicht von der Seite gewichen. Dennoch sei ihr Portemonnaie mit etwa 100 Euro gestohlen worden. Zudem sei ihr Telefonkabel durchgeschnitten worden. Tröstlich für die 95-Jährige: Die Polizisten kümmerten sich um ein Ersatzkabel und montierten es.

