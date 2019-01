Verfolgungsjagd mit 180 km/h durch Braunschweig

Braunschweig. Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem Unfall und beschädigten Autos nahm die Polizei am Freitag in Braunschweig einen 21-Jährigen fest.

Der Mann war laut Polizeibericht in einem BMW X5 unterwegs, der in der Nacht in Oberg im Landkreis Peine gestohlen worden war. Gegen 3 Uhr wollten Polizeibeamte den Wagen auf der Autobahn 2 im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen kontrollieren. Anfängliche Haltezeichen missachtete der Mann, beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

„Der Mann fuhr wieder auf die Autobahn – in Richtung Berlin auf. An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verließ er die Autobahn und setzte seine Fahrt auf der Landesstraße 295 in Richtung Stadtgebiet fort“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Fahrer benutzte laut Meldung der Beamten den Fahrstreifen des Gegenverkehrs mit einer Geschwindigkeit von teilweise 180 km/h. Nachdem der Fahrer das Stadtgebiet erreicht hatte, fuhr er auch hier mit teilweise 160 km/h und missachtete mehrfach rote Ampeln. Im Bereich der Böcklinstraße/Dürerstraße kam es zu einem Unfall mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der Mann raste weiter über Grünewaldstraße, Hagenring und Jasperallee. Auf seiner weiteren Flucht über Steinweg, Marstall, Schild, Hintern Brüdern, Gördelinger Straße, Brabandtstraße und Südstraße wurde er schließlich in einer Sackgasse im Prinzenweg gestoppt. „Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug bereits stark beschädigt“, heißt es im Bericht weiter.

Als die Polizisten den 21-Jährigen festnahmen, leistete er Widerstand. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, außerdem besitzt der Mann keinen Führerschein. Die Polizei stellte den BMW sicher.