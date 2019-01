Polizeiliche Großkontrolle im Nordwesten Braunschweigs

Diese präventiven Kontrollen sollen weiterhin regelmäßig an verschiedenen Orten durchgeführt werden.

Zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität hat die Polizei am Mittwoch im Nordwesten Braunschweigs eine großangelegte Kontrolle durchgeführt. Vom Nachmittag bis in die Abendstunden hinein kontrollierten die Beamten an zwei eingerichteten Stellen zahlreiche Fahrzeuge und Personen.

Hintergrund waren insbesondere die in der dunklen Jahreszeit häufigen Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäuser, die regional aber auch überregional zu verzeichnen sind. Die Verkehrsteilnehmer wurden ganzheitlich kontrolliert, das bedeutet, dass auch verkehrsrechtliche Verstöße überprüft und geahndet wurden. So konnten quasi nebenbei eine Urkundenfälschung, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und sogar ein Haftbefehl vollstreckt werden.

Den Polizeibeamten vor Ort sei eine durchweg positive Resonanz und ein hohes Interesse der Anwohner entgegengebracht worden, heißt es. „Die sichtbare polizeiliche Präsenz erfreute die Bürger“, so die Polizei. Diese präventiven Kontrollen sollen weiterhin regelmäßig an verschiedenen Orten durchgeführt werden.