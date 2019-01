Nachts Tempo 30 auf dem Ring? Die Stadt sagt: Nein!

Forderungen nach Tempolimits kommen immer wieder. Gleich zwei Stadtbezirksräte hatten jetzt entsprechende Anfragen an die Stadtverwaltung gestellt. Es geht dabei um Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr auf Teilen des Rings.

SPD und Grüne im Stadtbezirksrat Westliches Ringgebiet betonen, dass der Ring vom Bereich Maschplatz/Oker, über Neustadtring, Rudolfplatz, Sackring, Altstadtring bis zum Cyriaksring ein Lärmschwerpunkt sei. Die beiden Fraktionen wollten daher wissen, was die Verwaltung von einem Tempolimit hält.

Die SPD im Stadtbezirksrat Nordstadt wiederum schlägt ein entsprechendes Modellprojekt für den Bereich Maschplatz/Oker, Wendenring, Rebenring bis zum Hagenring vor. Auch dort handele es sich um einen Lärmschwerpunkt. „Bisher erfolgten in diesem Bereich (außer dem Versuch mit Flüsterasphalt in einem Teilbereich des Rebenringes) keine Maßnahmen im Sinne des Lärmaktionsplans“, so die Fraktion. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wie teilweiser Blockrandbebauung scheinen alternative Maßnahmen zur Lärmreduktion ungeeignet. Das nächtliche Tempolimit verspricht eine deutliche Verbesserung für die AnwohnerInnen der betroffenen Bereiche bei nur geringer Beeinträchtigung der (wenigen nächtlichen) Verkehrsteilnehmer.“ Modellprojekte gebe es zum Beispiel in Kaiserslautern, Berlin, Mainz, Frankfurt am Main und anderen Städten.

Beiden Vorschlägen hat die Stadtverwaltung nun eine Ablehnung erteilt. In einer Mitteilung heißt es: „Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Ring im Rahmen eines Modellversuchs zwischen 22 und 6 Uhr auf 30 km/h zu reduzieren, ist nicht möglich, da es in Niedersachsen dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Zudem sieht die Verwaltung die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h grundsätzlich auch aus Gründen der Verkehrslenkung kritisch, da sie Verkehrsströme in Wohngebiete verlagern würde. Die Funktion des Wilhelminischen Rings, Verkehrsströme zu bündeln, um große zusammenhängende Wohngebiete auch im Blick auf Lärmentwicklung zu entlasten, würde durch eine nächtliche Temporeduzierung in Frage gestellt.“

Durch Tempo 30 auf dem Ring wäre für Autofahrer nachts der Weg insbesondere bei „Eckverbindungen“ durch die Wohnquartiere oftmals attraktiver, so die Stadtverwaltung. Die Ampeln auf dem Ring müssten aufgrund der Verkehrssicherheit aber auch nachts betrieben werden, was die Fahrzeit entlang des Rings weiter herabsetzen und weitere Verkehre in die Wohnquartiere verdrängen würde.

Auf Hauptverkehrsstraßen habe das Interesse des fließenden Verkehrs besonderes Gewicht. Der Grund: Aufgabe dieser Straßen sei es, dichten Verkehr auch über längere Entfernungen zu ermöglichen und das übrige Straßennetz zu entlasten. Dies sei nur bei möglichst wenigen Verkehrsbeschränkungen möglich. Die Verwaltung verweist hier auch auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, in dem formuliert ist, dass die „Leistungsfähigkeit des Rings, wichtiger Haupteinfallstraßen und bedeutender Hauptverbindungen erhalten bleiben soll“.

Für die Abwägung zwischen den Interessen des Verkehrs auf der einen und den Interessen der Wohnbevölkerung auf der anderen Seite sei die Richtlinie für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm maßgeblich. Demnach sei vor Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten: „Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen als Mittel der Lärmbekämpfung müssen dort ausscheiden, wo sie die Verhältnisse nur um den Preis neuer Unzulänglichkeiten an anderer Stelle verbessern könnten, die im Ergebnis zu einer verschlechterten Gesamtbilanz führen, etwa weil sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtigen oder im Hinblick auf eintretende Änderungen von Verkehrsströmen noch gravierendere Lärmbeeinträchtigungen von Anliegern anderer Straßen zur Folge haben.“