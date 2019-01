Die Polizei sucht nach den Unbekannten, die ein Auto in Gliesmarode aufgebrochen haben. (Symbolbild)

Gliesmarode. Am Schwimmbad Gliesmarode haben Unbekannte am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Auto aufgebrochen.

Diebe stehlen in Gliesmarode Wertsachen aus Auto

Die 33- und 27-jährigen Geschädigten parkten ihren BMW an der Straße Am Soolanger, um ins Bad zu gehen. Das Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie ein Smartphone verstauten sie unter dem Beifahrersitz, so die Polizei. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein und nahmen die Wertsachen mit. Beide Diebstahlopfer ließen ihre Bankkonten sperren. Die Polizei weist daraufhin, dass im Fahrzeug abgelegte Gegenstände vor Dieben nicht sicher sind. Besser sei es, nur die nötigsten Wertsachen mitzunehmen oder ein geeignetes Schließfach zu nutzen.