Einbrecher beim Steinmetz

Braunschweig. In die Räume einer Steinmetzfirma in Braunschweig an der Helmstedter Straße sind Unbekannte eingebrochen. Sie stahlen Geld.

Die nächtliche Ruhe nutzten unbekannte Einbrecher in der Nacht von Sonntag zu Montag. Ein 70-jähriger Hauseigentümer war laut Mitteilung der Polizei zuletzt am Sonntagmittag an seinem Haus an der Helmstedter Straße, in dem sich auch ein Steinmetz befindet. Hier seien sämtliche Türen noch unversehrt gewesen. Am frühen Montagmorgen stellte dann eine 47-jährige Bewohnerin des Hauses Einbruchspuren an der Tür zu der Firma fest. Unbekannte Täter hatten mehrere Türen aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Steinmetzbetrieb verschafft. Sie durchsuchten mehrere Behältnisse und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der oder die Täter verschwanden unerkannt.