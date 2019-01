Stadt warnt: Das Eis ist noch zu dünn

Zwar ist es kalt, aber auf unbeschwerten Spaß auf dem Eis müssen die Braunschweiger noch warten: Trotz der niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage gilt: „Die Stadtverwaltung warnt ausdrücklich davor, Eisflächen auf den Gewässern im Stadtgebiet zu betreten. Sie sind so dünn, dass akute Lebensgefahr besteht“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Von der Stadtverwaltung zum Eislaufen freigegeben werde bei ausreichender Eisdicke nach längerem starken Frost ohnehin nur die nördliche Hälfte des Südsees. Einen besonderen Service leiste die Stadt dort. Die Stadt prüfe hier die Tragfähigkeit der Eisdecke und gebe bei ausreichender Sicherheit diesen Teil des Südsees zum Eissport auf eigene Gefahr frei. Die Freigabe sei vor Ort durch blaue Flaggen mit einem gelben Schlittschuhläufer am Steg der „Naturfreunde“ und der DLRG gut sichtbar gekennzeichnet. Wenn die blauen Flaggen nicht gehisst sind, darf die Eisfläche nicht betreten werden. Auch wer den freigegebenen mit Schildern und rotweißen Absperrböcken gekennzeichneten Bereich verlasse, begebe sich in Gefahr. Andere Gewässer gebe die Stadt überdies grundsätzlich nicht frei.

Tradition besitzt das Eislaufen auf dem halb abgelassenen Kreuzteich in Riddagshausen. Das Betreten der Eisfläche werde hier geduldet, obwohl im Naturschutzgebiet Riddagshausen das Verlassen der Wege generell nicht gestattet sei, und geschehe auf eigene Gefahr. Die Abteilung Umweltschutz appelliert eindringlich an die Besucher des Naturschutzgebietes, beim Zugang zum Kreuzteich die Ufervegetation nicht zu beschädigen. Auch hier sei zudem die Eisschicht nach wenigen Tagen mit Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt noch viel zu dünn, wie es weiter heißt.

Wie berichtet, war die Feuerwehr am Sonntagnachmittag von Passanten informiert worden, dass eine Person bei den Riddagshäuser Teichen ins Eis eingebrochen sei. Der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Riddagshausen wurden alarmiert. Eine 56-jährige Frau und ihre erwachsene Tochter waren bis zu den Waden im Schlamm eingesunken, kamen jedoch aus eigener Kraft bereits den Einsatzkräften entgegen, so dass die Feuerwehr nicht weiter tätig werden musste. Die ältere Frau wurde vom Notarzt zur weiteren Untersuchung ins Klinikum eingewiesen. Glücklicherweise sei der Einsatz glimpflich ausgegangen, so die Feuerwehr.

Die Abteilung Umweltschutz warnt auch vor dem Betreten möglicher Eisflächen auf der Oker und auf anderen Fließgewässern, wie der städtischen Internetseite zu entnehmen ist. Diese würden von den Rändern her zufrieren und könnten aufgrund unterschiedlicher Strömungsverhältnisse, schnell schwankender Wasserstände und durch Einleitungen sehr unterschiedliche Eisstärken aufweisen. Ähnliches gelte für den Ölper See, dessen Eisdicke bereichsweise stark wechsele. Wer sich unerlaubt selbst in Gefahr bringe, müsse damit rechnen, dass er des Platzes verwiesen wird.